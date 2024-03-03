巨人交流賽林子偉因傷無法上場 期待中職開幕戰

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，其中林子偉雖然有在出賽名單，不過因傷還是無法出賽，他直呼可惜，不過開幕戰也在大巨蛋，他指出有機會趕得上。

有美職大聯盟資歷的野手林子偉在去年返台、投入中職季中選秀，首輪就被台鋼雄鷹隊選中，成為選秀狀元，之後雄鷹隊與桃猿隊交易，林子偉轉而效力樂天桃猿隊。

不過林子偉在去年打完杭州亞運之後有手腕傷勢，一直到今年春訓開始後仍在復健中。桃猿隊總教練古久保健二今天表示，林子偉目前還不是可以比賽的狀態，「但是恢復進度還滿順暢的，有照著復健進度，之後狀態好了才會讓他上場，今天並不會出賽，只會派身體狀況好的選手上場而已。」

沒辦法上場與巨人隊切磋，林子偉直呼可惜，他表示，「跟巨人隊打交流賽是很棒的經驗，這也是很棒的交流，大家互相學習，我也會在場邊觀摩，以前在美國幾乎沒有遇過日本投手，只有在去澳洲時有遇過。」

談到手腕傷勢，林子偉表示，目前狀況已經好很多，開始慢慢在打擊練習，「希望季賽身體是健康的，不要再受傷了」。中職今年開幕戰將在3月30日於台北大巨蛋登場，由樂天桃猿作客對上味全龍，林子偉也相當期待開幕戰能上場，「目前還不敢確定，但按部就班來的話是可以趕得上的。」

至於今天第一次踏進大巨蛋的感想，林子偉說：「很漂亮、很新鮮，在台灣有這種巨蛋很棒。」林子偉指出，之前在旅美時期時曾去過藍鳥隊、光芒隊、太空人隊的巨蛋球場，「在藍鳥球場滿震撼的，外野是飯店，得分時觀眾歡呼也很大聲。」（編輯：張雅淨）1130303