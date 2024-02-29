即將對戰菅野智之 桃猿梁家榮、陳晨威都期待
2024/2/29 18:07（2/29 19:01 更新）
（中央社記者楊啟芳台北29日電）日本職棒讀賣巨人隊於3月2日、3日將在台北大巨蛋進行交流賽，樂天桃猿隊今天進場練球，球員梁家榮、陳晨威都直呼，有機會可以對到菅野智之是非常特別的機會。
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在3月2日、3日於台北大巨蛋開打，分別與中華職棒中信兄弟隊、樂天桃猿隊交手。
雖然今天是桃猿隊的官方練球日，中午才抵台的讀賣巨人軍沒有掉以輕心，預計先發對上中信兄弟的投手戶鄉翔征傍晚特地到大巨蛋適應場地，還上投手丘練投了23球。
高中時期曾在日本留學過的梁家榮，從小跟著爸爸在電視上看巨人隊比賽，他說：「以前對我來說是憧憬，現在有機會跟他們打比賽，變成競爭、期待，希望在這種高強度比賽也能有好表現。」
巨人隊王牌菅野智之預計3月3日先發對桃猿，梁家榮笑說：「感覺很像是電動才看得到的人。」
至於今天首度在台北大巨蛋練球的感覺，梁家榮表示，大巨蛋的人工草皮跟天母的人工草皮不太一樣，不過適應得滿快的，因為草皮很工整，只是因為大巨蛋屋頂有白色區塊，「有時候同色，球會被吃掉，要再注意一下。」
而日前桃猿隊在宮崎與軟銀鷹隊打交流賽時，快腿陳晨威從「甲斐加農砲」甲斐拓也手中跑出盜壘成功，這次與巨人隊交流賽同樣要挑戰國家隊等級的捕手大城卓三。對此陳晨威笑說：「有上壘再說，有機會都想嘗試看看，非常有挑戰性。」
對於即將有機會對戰明星投手菅野智之，陳晨威則表示，菅野智之是從小看到大的球星，球的尾勁好、變化球又很犀利，「很想去挑戰，會是很好的經驗。」（編輯：龍柏安）1130229
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