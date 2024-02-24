從軟銀甲斐拓也手中盜壘成功 陳晨威超級滿意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿隊快腿陳晨威今天從日職軟銀鷹隊「甲斐加農砲」甲斐拓也手中盜壘成功，他賽後笑說非常滿意自己的表現，面對日本國家隊主戰捕手還能盜壘，讓自己更有信心。

陳晨威以快腿著稱，中職生涯拿過3次盜壘王，這次桃猿隊到宮崎與軟銀隊打交流賽，剛好可以遇到盜壘阻殺能力頂尖的捕手甲斐拓也。陳晨威今天對軟銀先發擔任開路先鋒，結果第2局敲出一壘安打上壘後，跑出盜壘成功，而當時甲斐拓也沒能把球傳出去。

賽後陳晨威接受訪問時表示，「在賽前就已經想好了，有機會就嘗試盜壘，一開始就想跑了。」不過陳晨威指出，一開始對方先發投手動作有點投手犯規的感覺，跑的時機抓不太到，「不過投手動作恢復正常之後就一直想嘗試盜壘，甲斐拓也當時球也沒有拿好。」

談到今天自己的表現，陳晨威笑說：「有那個盜壘成功就很滿意了，一直以來對甲斐拓也的盜壘阻殺能力印象都很深，有機會嘗試盜壘很滿意，畢竟對方是日本國家隊主戰捕手，至少會給自己一點信心。」

陳晨威今天3打數敲出1支安打，談到打擊狀況，他指出，雖然因為天氣太冷導致握棒有點受影響，但打擊感覺節奏還不錯。（編輯：李亨山）1130224