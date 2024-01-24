接桃猿教頭直呼沒想到 古久保健二：全力以赴

（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿今天在嘉義縣球場開訓，新任總教練古久保健二直呼，做夢都沒有想到自己會接下總教練的位置，認為前2年沒拿到總冠軍自己也有責任，但既然接下了就會全力以赴。

樂天在2020年球季接手桃猿隊之後，雖然2度打進總冠軍賽，但仍無法奪下球團史首冠，去年底宣布撤換原本的總教練曾豪駒，由日籍的古久保健二接任，曾豪駒則是轉任二軍總教練。

桃猿隊今天開訓，談到當初接下總教練重任的心情，古久保健二坦言，做夢都沒有想到自己會變成總教練，因為他認為連續2年進到總冠軍賽、卻連續2年失利，「身為首席教練也有很大責任，想說我真的可以當總教練嗎？但既然接下了這個職位，會全力拿下前2年沒辦法達成的總冠軍。」

談到帶領球隊的方針，古久保健二強調會以守備為主，「因為桃猿隊怎麼看都是擅長打擊的球隊，也希望球員把自己最擅長的地方拿出來。」而原本的主力一壘手陳俊秀轉戰中信兄弟，多出一個空缺。古久保健二說：「每個選手要彼此去競爭得到這個位置，不管是新進的高中畢業選手或是老將都一樣。」

今年球季桃猿隊多名主力球員出走，有較多變動，不過古久保健二指出，「在職業棒球的世界這是很正常的事情，可能台灣球界還沒習慣這麼大的變動，選手之間一定會有些許不安，但這是到昨天的事情而已，從今天開始就是為了新球季，準備好自己去面對。」

目前中職6隊中有2隊總教練是日本人，包括中信兄弟的平野惠一、桃猿隊古久保健二，對此古久保健二表示，「很期待，我們都會為了中職發展、球隊戰績而努力，我們都是日本人擔任總教練，當然是不想輸給他，也會互相學習。」（編輯：李亨山）1130124