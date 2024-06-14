奧運資格賽 台灣女團銅牌戰不敵英國第4名作收

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（中央社記者黎建忠台北14日電）在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭資格賽，已經取得奧運門票的台灣女團，今天在銅牌戰以積分3比5不敵英國，最終以第4名作收。

在今天資格賽前，台灣在巴黎奧運射箭僅拿1席男子個人、1席女子個人，以及1席混合團體的參賽權。

台灣女子反曲弓代表隊派出雷千瑩、邱意晴、李彩綺出征，3名娘子軍在排名資格賽合力射下總分1982分、排名第4種子，因此首輪輪空，16強對上斯洛維尼亞。

台灣女團在16強靠著加射以5比4擊敗斯洛維尼亞後，8強再以5比1擊退烏克蘭，挺進4強後也確定搶下奧運滿額的3張門票。

只可惜4強賽面對中國，分別以54比57、52比55、54比53、55比58，總積分2比6落敗，只得落入和英國爭銅牌。

4強戰中，雖然台灣隊首局以55比52獲勝，但第2局以55比55戰成平手，積分以3比1取得領先，但可惜最後2局，分別以53比56、51比57落敗，最終就以積分3比5落敗，以第4名作收。

奧運資格賽女子團體結束後，明天將輪到男子團體登場，台灣隊將派出湯智鈞、戴宇軒、林子翔應戰。（編輯：陳正健）1130614