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奧運射箭資格賽 台灣女團勝烏克蘭晉4強獲滿額門票

2024/6/14 21:21（6/14 21:41 更新）
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台灣反曲弓女子代表隊成員邱意晴（左起）、雷千瑩、李彩綺14日在土耳其奧運射箭資格賽順利挺進4強，提前搶下巴黎奧運射箭項目滿額3席門票。（中華民國射箭協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年6月14日
台灣反曲弓女子代表隊成員邱意晴（左起）、雷千瑩、李彩綺14日在土耳其奧運射箭資格賽順利挺進4強，提前搶下巴黎奧運射箭項目滿額3席門票。（中華民國射箭協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年6月14日
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（中央社記者黎建忠台北14日電）在土耳其安塔利亞舉行的巴黎奧運射箭資格賽，台灣女團再傳捷報，今天在8強賽以積分5比1輕取烏克蘭，不但挺進4強，也如願提前搶下奧運滿額的3席門票。

在今天資格賽前，台灣在巴黎奧運射箭僅先獲得1席男子個人、1席女子個人，以及1席混合團體的參賽權。

台灣女子反曲弓代表隊派出雷千瑩、邱意晴、李彩綺出征，3名娘子軍在排名資格賽合力射下總分1982分、排名第4種子，因此首輪輪空，16強對上斯洛維尼亞。

16強台灣女團靠著加射以5比4的積分驚險擊敗斯洛維尼亞，晉級8強後終於拿出實力，對上烏克蘭首局先以53比50獲勝，取得2比0領先。

第2局再靠著4支10分箭以55比53拿下，積分取得4比0的絕對優勢；第3局台灣女團頂住對手反撲壓力，雙方戰成55比55平手，在各取1分積分下，台灣女團以總積分5比1擊敗烏克蘭，順利晉級4強。

依照巴黎奧運資格賽的規定，女子團體只要射進4強就可取得滿額的3席資格；稍晚台灣女團4強將對上中國，後續也會舉行銅牌、金牌戰。（編輯：管中維）1130614

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