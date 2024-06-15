國際奧會點頭 25名俄國與白俄選手獲准參加巴黎奧運

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（中央社洛桑15日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）今天公布第一份「個人中立運動員」（Individual Neutral Athletes）名單，14名俄羅斯運動員和11名白俄羅斯運動員獲准參加巴黎奧運。

路透社報導，這些選手必須取得參加奧運資格，並通過國際體育總會和國際奧會的雙重查驗，以證明他們沒有積極支持俄烏戰爭或與本國軍隊有任何關聯。

今天公布名單上的運動員來自4個項目：自由車公路賽、體操／彈翻床、舉重、角力。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，國際奧會最初建議禁止俄羅斯及其盟友白俄羅斯的選手參加國際比賽，但後來允許他們以中立身分參加巴黎奧運。

國際奧會今年3月表示，預計大約有36名俄羅斯運動員和22名白俄羅斯運動員，得以中立身分參加巴黎奧運，最多則是分別為55人和28人。

若是如此，這將遠遠少於參加2021年東京奧運的330名俄羅斯運動員和104名白俄羅斯運動員。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1130615