首度獲歐巡賽認證 緯創女子公開賽10月開打

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（中央社記者吳家豪台北15日電）2024緯創女子公開賽即將成為TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與LET歐洲女子巡迴賽（Ladies European Tour）首次合作的共同認證大賽，今年總獎金提升到100萬美元（約新台幣3230萬元），冠軍獎金20萬美元。

2024緯創女子公開賽將於10月10日至13日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦，預計有來自歐巡45位選手和台巡選手，共計108名選手參與。

歐洲女子巡迴賽執行長阿瑪斯（Alexandra Armas）透過新聞稿表示，這項賽事一舉提升全球女子職業賽的大環境，將透過跨國賽程制定、賽事獎金的提高，為雙巡迴賽優秀選手提供一個全新的競技機會。

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緯創總經理暨執行長林建勳說，緯創長期關注台灣運動發展，大力支持TLPGA與國際接軌，今年透過與LET共證合作，幫助台巡的整體強度向上提升，培養台灣高爾夫球選手更具韌性及國際競爭力。

緯創自2006年起持續贊助TLPGA賽事，2020年因疫情導致台巡賽賽事減少，為了增加台灣選手比賽的機會，開始冠名贊助比賽，獎金逐年成長，從2023年80萬美元，提高至今年的100萬美元，已成為指標性賽事。（編輯：郭無患）1130815