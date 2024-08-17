夏季甲子園8強出爐 小松大谷遭智辯學園淘汰、大社突破僵局制奪勝

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（中央社東京17日綜合外電報導）今年夏季甲子園前兩輪賽事接連「爆冷」力克傳統強校的小松大谷高校，今天以3比6敗給智辯學園高校遭淘汰。今天賽程結束後，本屆8強球隊已全數出爐，19日將舉行4場8強賽事。

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），今天在啟用屆滿100週年的日本甲子園球場展開第11天的4場16強賽事。

關東第一及京都國際等闖進8強

今天獲勝後順利晉級本屆8強的隊伍，分別是東東京關東第一高校（簡稱關東第一）、神奈川縣東海大學附屬相模高校（簡稱東海大相模）、青森縣青森山田高校（簡稱青森山田）、滋賀縣滋賀學園高校（簡稱滋賀學園）、京都府京都國際中學高校（簡稱京都國際）、奈良縣智辯學園高校（簡稱智辯學園）、鹿兒島縣神村學園高校（簡稱神村學園），及島根縣大社高校（簡稱大社）。

8強賽事將於8月19日舉行，4場賽事依序是關東第一對戰東海大相模、青森山田出賽滋賀學園、京都國際出戰智辯學園，及大社對戰神村學園。

小松大谷關鍵失誤丟分吞敗

石川縣小松大谷高校（簡稱小松大谷）今天在夏季甲子園第3輪賽事不敵奈良縣智辯學園高校（簡稱智辯學園）遭淘汰，未能再「爆冷」擊敗強校晉級8強。

小松大谷本屆因接連擊敗強隊備受關注，先是在首輪賽事以8比4擊敗春季高校棒球九州大會冠軍大分縣明豐高校，一償宿願拿到隊史甲子園首勝。接著又在第2輪賽事以3比0完封傳統強隊大阪府大阪桐蔭高校，順利晉級16強。

中日體育報導，小松大谷今天以3比6敗給智辯學園後，正如高三隊長東野達所說「我認為贏球才是全部，但我們的缺點都暴露出來了」，這場比賽是由失誤定勝負。

小松大谷3局上進攻時以2比1領先，儘管取得無人出局分占一、二壘的得分機會，結果6棒打者嶋田空駕擊出距離不夠深遠的左外野飛球遭接殺，二壘跑者來不及回壘慘遭雙殺，再添領先分數的機會瞬間消失。

而發生跑壘失誤的就是東野達本人，他說，對位置的確認不夠充分，完全是跑壘失誤，導致情勢遭逆轉。小松大谷在4局及5局分別再因失誤各丟2分，奠下敗基。

9局上半小松大谷球員森田出局，形成雙殺，結束了比賽。（共同社）

京都國際先發投手飆14K好投完封

京都府京都國際中學高校（簡稱京都國際）今天先發投手中崎琉生表現優異，雖然被對手福岡縣西日本短期大學附屬高校（簡稱西日本短大附）敲出7安，但未丟分，主投9局以143球用球數拿下完封勝。終場京都國際以4比0輕取西日本短大附，晉級8強賽事。

中崎今天變化球相當犀利，全場共飆出14次三振，他說「我只是遵從捕手奧井颯大配球來投而已，奧井前一天也幫忙蒐集資料，我對他只有感謝可以形容」。

加總本屆賽會首戰先發成績，中崎兩場賽事共飆出26次三振，好投表現助京都國際闖進8強。

今天另一場賽事由神村學園以7比1大勝岡山縣岡山學藝館高校（簡稱岡山學藝館），繼去年夏季甲子園再闖8強賽事。

神村學園今天投打俱佳，先發上場的打者人人有安打表現，先發投手早瀨朔完投9局僅被敲5安丟1分，還投出5次三振；岡山學藝館雖然動用4名投手，仍無法成功壓制對手得分。

京都國際先發投手中崎琉生17日表現優異。（共同社）

大社9局下強迫取分追平 突破僵局制逆轉勝

今天最後一場賽事由大社出戰西東京早稻田實業學校（簡稱早稻田實），後攻的大社在這場今天壓軸精彩賽事的1局下雖然先馳得點，但早稻田實不僅在6局上追平，甚至在7局上逆轉取得2比1領先。

賽事進入9局下，大社眼看仍以1比2落後，但強迫取分戰術奏效得到寶貴的追平分，雙方戰成2比2平手。

雖然大社在9局下出現1人出局跑者分占二、三壘的得分機會，沒想到大社打者敲出一顆滾地球遭刺殺，三壘跑者在跑回本壘時也遭觸殺，被早稻田實化解失分危機，比賽進入採用突破僵局制的延長賽。

雙方鏖戰到11局下，大社在7棒打者馬庭優太一支再見安打，助大社以3比2擊敗早稻田實，拿到最後一張8強門票。

日媒Sponichi Annex報導，大社今天與早稻田實的對戰，場邊阿爾卑斯觀眾席（位於甲子園球場內野與外野觀眾席間）上2800人規模的加油團氣勢驚人引發熱議，「大社的應援」一度進入社群平台X的日本流行趨勢。

大社是縣立學校，出賽紀錄橫跨大正、昭和、平成及令和4個年代。今天跟早稻田實的傳統學校對戰中，原以為場邊加油熱度會不敵加油團規模逾3000人的早稻田實，結果加油聲勢竟壓倒性勝過對手。

大社加油團憑藉強大聲量掌控整個甲子園球場，並在日本社群平台上引發話題，有網友說「大社的應援太厲害了」、「大社的應援進入流行趨勢了，聲音真的超大」、「吶喊聲都大過管樂隊了」、「感覺整個城鎮都在為他們加油」。（譯者：黃名璽）1130817