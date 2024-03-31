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健大高崎3比2擊敗報德學園 奪春季甲子園首冠

2024/3/31 14:56（3/31 15:22 更新）
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日本高崎健康福祉大學高崎高校（圖）今年首闖春季甲子園決賽，就以3比2擊敗報德學園，贏得隊史甲子園首冠。（共同社）
日本高崎健康福祉大學高崎高校（圖）今年首闖春季甲子園決賽，就以3比2擊敗報德學園，贏得隊史甲子園首冠。（共同社）
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本群馬縣高崎健康福祉大學高崎高校（簡稱健大高崎）今年首闖春季甲子園決賽，就以3比2力克勁敵兵庫縣報德學園高校（簡稱報德學園），贏得隊史不分春夏季的首座甲子園冠軍。

報德學園雖然連續兩年都闖進春季甲子園決賽，可惜都差臨門一腳鎩羽而歸，無緣帶回隊史第3座春季甲子園冠軍獎杯。

3月18日在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場開幕的第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天舉行冠軍戰，由健大高崎出戰報德學園。

健大高崎昨天以1分險勝後，創隊史首闖甲子園（不分春季及夏季）冠軍戰紀錄，也是來自群馬縣的學校繼1936年及1955年後，第3度爭奪春季甲子園冠軍。

報德學園昨天以4比2贏球後，連續兩年都闖進春季甲子園冠軍戰，誓言奪下繼2002年後時隔22年的隊史第3座春季甲子園冠軍。

兩隊今天都派出陣中強投盼封鎖對方打線，報德學園由高三生今朝丸裕喜先發主投，健大高崎派出高二生石垣元氣先發，未料兩人都在首局遭遇亂流，今朝丸裕喜單局被敲兩安丟兩分，石垣元氣則是一局被敲3安丟兩分。

先攻的報德學園1局上就展開攻擊，2棒打者福留希空在一人出局敲安站上一壘，接著3棒打者西村大和獲保送，形成兩人在壘。

5棒打者安井康起在兩人出局跑者分占一、二壘的情況下，揮出一支右外野方向的適時二壘安打，順利將兩名隊友送回本壘得分，先馳得點取得2比0領先。

健大高崎隨即在1局下還以顏色，先是2棒打者田中陽翔獲保送上壘，接著是4棒打者箱山遙人敲安形成跑者分占一、二壘，然後5棒打者森山龍之輔也敲一支適時二壘安打，助健大高崎扳回兩分追平報德學園。

1局下健大高崎打者森山龍之輔（左）敲了一支適時二壘安打，助隊扳回2分。（共同社）
1局下健大高崎打者森山龍之輔（左）敲了一支適時二壘安打，助隊扳回2分。（共同社）

但雙方平手僵局並未持續太久，健大高崎3局下再度發動攻勢，1棒打者齋藤銀乃助上場就敲出一支三壘安打，接著在3棒打者高山裕次郎適時安打協助下回壘得分，健大高崎取得3比2領先。

報德學園5局上迎來大好得分機會，先是9棒投手今朝丸裕喜敲出一壘安打站上一壘，2棒打者福留希空獲保送上壘，接著是3棒打者西村大和敲出滾地球後因守備失誤上到一壘，形成兩人出局滿壘，可惜4棒打者齋藤佑征未能敲安，痛失扳平比數機會。

報德學園6局上再度迎來得分機會，雖然一度攻占一、三壘，但打者依舊未能敲出適時安打，石垣最後靠著三振結束這個半局化解失分危機，為健大高崎暫時守住領先分。

保持領先的健大高崎在9局上換投，由佐藤龍月登板救援，報德學園打線未能把握最後進攻機會，健大高崎終場靠著佐藤的再見三振以3比2贏得隊史首座甲子園冠軍，同時也是群馬縣學校的第一座春季甲子園冠軍。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130331

健大高崎終場靠佐藤龍月（圖）的再見三振，以3比2擊敗報德學園贏得冠軍。（共同社）
健大高崎終場靠佐藤龍月（圖）的再見三振，以3比2擊敗報德學園贏得冠軍。（共同社）
健大高崎奪春季甲子園冠軍，球員開心吶喊。（共同社）
健大高崎奪春季甲子園冠軍，球員開心吶喊。（共同社）
#春季甲子園
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