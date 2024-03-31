春季甲子園換新球棒 本屆賽會僅3支全壘打創新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京31日綜合外電報導）第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天落幕，回顧今年賽會共31場賽事總共僅出現3支全壘打，創1975年採用金屬球棒以來新低紀錄，背後原因可能跟採用新標準球棒有關。

群馬縣高崎健康福祉大學高崎高校（簡稱健大高崎）今年首闖春季甲子園決賽，就以3比2力克勁敵兵庫縣報德學園高校（簡稱報德學園），贏得隊史不分春夏季的首座甲子園冠軍。

共同社及Sponichi Annex等日媒報導，今年春季甲子園採用低反彈的新標準球棒，31場比賽只出現3支全壘打，比1996年賽會創下的5支全壘打最低紀錄還少，改寫春季甲子園從1975年起開始採用金屬球棒以來的新低紀錄。

今天奪冠的健大高崎是繼2001年常總學院高校以來，再出現沒有敲出任何一支全壘打就拿到冠軍的球隊。

今年3支全壘打除了1支是靠打者腳程跑出來的場內全壘打外，另兩支都是左打者將球拉到右外野角落所擊出。

日本高校野球連盟（簡稱高野連）為防止投手等人遭打者揮擊出的球擊傷，2022年決定要採用降低反彈力的新標準金屬球棒，並從2022年度起過渡兩年，直到今年春天正式採用。

除了採用低反彈新標準金屬球棒外，賽會也允許球員選擇木棒上場打擊。

新標準金屬球棒最大直徑較過去減少3公釐、縮小到64公釐，重量雖然維持900公克以上，但擊球部分從3公釐加厚到4公釐以上，可以減少球的反彈力，擊球平均速度及初速被認為都可減少逾3%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

如果包括木棒時代在內，春季甲子園最少全壘打出現在1974年的僅1支，隔年因為改採金屬球棒讓全壘打大增到11支。至於春季甲子園史上最多全壘打的賽會，出現在1984年的30支。

日本高野連會長寶馨說，今年賽會包括場內全壘打在內只有3支全壘打，比過去3年大會分別敲出9支、18支跟12支來說相當程度減少；但如果看單場賽事兩隊總得分，今年是6.45分，跟去年的7分其實差別不大。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130331