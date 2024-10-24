太陽杜蘭特強壓地主 快艇新球場首戰延長賽惜敗

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職籃（NBA）洛杉磯快艇今天在球隊全新、最先進的Intuit Dome球場進行首戰，不過作客的凰凰城太陽靠著杜蘭特的25分與畢爾的24分，在延長賽中以116比113擊敗地主隊。

綜合美聯社與法新社報導，太陽最後關鍵的反攻將比賽帶入延長，也破壞快艇主場球迷的興奮情緒。延長賽還剩4秒時，快艇球星哈登（James Harden）原本可靠罰球將比數追平，不料錯失機會，讓太陽險勝。

杜蘭特（Kevin Durant）在獲勝後向美國體育頻道ESPN表示，「這只是一場比賽，希望繼續努力」；「我們就是有一個可以依賴全場4節的團隊。」

哈登為快艇拿下29分與12個籃板。他本有機會將比賽送入第2次延長，但比賽還剩4.8秒時錯失了2次罰球的第2顆。

諾基奇（Jusuf Nurkic）2罰全中為太陽取得3分優勢。快艇原有最後一擊爭取另一次延長的機會，但艾倫（Grayson Allen）在中場附近迫使快艇在發邊線球時出現失誤。

祖巴茨（Ivica Zubac）為快艇隊拿下21分，但在延長賽還剩2分15秒時犯滿離場。

太陽新任總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）首戰就拿下勝利，並將職涯對戰快艇的成績提升到12勝9負。

快艇鮑爾（Norman Powell）在開賽17秒跳投中網，成為第1位在快艇新球場Intuit Dome得分的球員。

快艇在禁區得分以62比42領先，籃板也以51比42占優，但在延長賽中祖巴茨受到犯規次數困擾，影響了戰力。

快艇原以99比90領先，但太陽連拿11分重新搶回優勢。布克（Devin Booker）在太陽追擊時拿下4分，但在比賽還剩1分27秒時犯滿離場。哈登連得4分讓快艇以103比101領先，但杜蘭特在還剩21.2秒時，以15英尺外的射籃將比數追平。

太陽在延長賽投4中1，但10次罰球全部入網，諾基奇和畢爾（Bradley Beal）罰球各是4投4中，杜蘭特2投2中。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131024