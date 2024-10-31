德國海洛羽球公開賽 宋碩芸直落二過關晉8強

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（中央社記者黎建忠台北31日電）超級300等級的BWF德國海洛羽球公開賽今天進行16強賽事，台灣女單好手宋碩芸以21比15、21比15、直落二擊敗法國的塔蘭諾娃，如願挺進最終8強。

在德國舉行的海洛羽球公開賽，台灣參賽球員不多，會內賽僅有男單周天成，女單宋碩芸、余芊慧，男雙蘇敬恒、林秉緯，女雙宋碩芸、余芊慧等人。其中余芊慧女單首輪淘汰，其餘都挺進16強。

隸屬台電球團、世界排名26的宋碩芸，生涯首度對壘世界排名99的法國球員塔蘭諾娃（Anna Tatranova）。

列為大會女單第3種子的宋碩芸，首局前段和對手陷入拉鋸，她在8比10落後時終於找到手感，靠著犀利的前、後場拉吊，成功讓對手多次回球失誤，一口氣連得7分，率先收下首局勝利。

第2局宋碩芸越打越順手，比賽中段就取得12比4大幅度領先，儘管對手努力追分，但宋碩芸在19比15領先時連下2分順利帶走比賽勝利。

這是宋碩芸今年參加的第24場BWF國際個人賽，但其中有13場首輪淘汰，其中6月的超級500澳洲羽球公開賽挺進4強，是今年最佳成績。

宋碩芸接著還有女雙賽事，她和余芊慧列為大會頭號種子，16強將對上英格蘭組合。（編輯：龍柏安）1131031