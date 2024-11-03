德國海洛羽球賽 宋碩芸、余芊慧挺進女雙冠軍戰

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（中央社記者陳容琛台北3日電）BWF超級300系列的德國海洛羽球公開賽，台灣女雙組合宋碩芸、余芊慧今天在4強戰以12比21、21比11、21比14上演逆轉秀，順利挺進冠軍戰。

國際羽球總會（BWF）海洛羽球公開賽本週在德國舉行，世界排名26名、隸屬於台電球團的女雙組合宋碩芸、余芊慧榮膺頭號種子，並且一路過關斬將挺進4強，尤其在「台灣一哥」周天成在男單止步8強情況下，宋碩芸、余芊慧成為台將僅存的希望。

宋碩芸、余芊慧今天在4強戰面對沒有世界排名的丹麥新組合安東妮森（Natasja P. Anthonisen）、佛爾夏德（Maiken Fruergaard），沒想到首局打得相當艱辛，在技術暫停前已經陷入7分落後的劣勢，後段又遭到對手連得4分，讓宋碩芸、余芊慧只能以12比21率先讓出。

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經過短暫調整後，宋碩芸、余芊慧在次局一開始就打出驚人的8比1攻勢，雖然中間比分一度被追近，但台灣組合還是在技術暫停後逐步擴大領先，並以21比11扳回一城，加上決勝第3局，宋碩芸、余芊慧在後段一波連得6分攻勢，奠定勝基，最後再以21比14鎖定女雙冠軍戰門票。

宋碩芸、余芊慧本季曾在超級100系列的高雄大師賽勇奪亞軍，如今兩人再度攜手打進海洛公開賽的女雙冠軍戰，有望挑戰合拍以來首座超級300系列賽冠軍。（編輯：洪培英）1131103