TPBL雲豹克服13分落後 逆轉戰神奪本季首勝

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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天作客台北台新戰神，克服前3節打完陷入13分落後，在決勝第4節上演逆轉秀，最後以82比78摘下本季首勝。

雲豹今天前往戰神主場踢館，賽前兩隊本季首勝皆尚未出爐，因此雙方都期望在這場力拚開胡。而握有主場優勢的戰神，在前3節展現對勝利的企圖心，尤其第2節僅讓雲豹單節攻下9分，帶著13分的領先進入決勝第4節。

然而戰局卻在第4節出現變化，趁著戰神在進攻端當機，雲豹開始急起直追，靠著雙洋將克羅馬（Lasan Kromah）、威廉斯（Devin Williams）合計攻下19分，尤其威廉斯在終場前34秒上演致勝灌籃，搭配林信寬投進2記關鍵的三分球，雲豹以4分之差成功逆轉，勇奪本季首勝。

此役雲豹當家球星高錦瑋繳出全能表現，除了攻下全隊最高19分，還傳出8助攻、摘下6籃板。他在賽後接受媒體聯訪時透露，逆轉關鍵在於積極的態度，因為上半場只有第1節前半段做得很好外，之後就失去專注度，不過透過中場休息找回節奏，「我們也沒有放棄每一次機會，才能逆轉獲勝。」

另一地，福爾摩沙夢想家作客新北中信特攻，在洋將霍爾曼（Aric Holman）攻下全場最高23分帶領下，搭配張宗憲的17分、馬建豪的14分，夢想家最後以89比82取勝，目前戰績與聯盟龍頭的新北國王皆為3勝1負。（編輯：張雅淨）1131103