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台灣LOL戰隊DCG未入選LCP聯賽 仍感動能被觀眾記住

2024/11/6 17:46
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（中央社記者陳容琛台北6日電）台灣英雄聯盟（LOL）戰隊DCG未能取得太平洋職業聯賽（LCP）資格，獲得外界廣泛討論，戰隊總監孫鼎鉉表示，能夠被大家記得，已經是最棒的回憶。

隨著英雄聯盟年度盛事世界大賽落幕，開發商Riot Games日前宣布，2025年賽季太平洋職業聯賽（PCS）將轉型，並與日本聯賽（LJL）、越南聯賽（VCS）等賽區整併，以全新的LCP聯賽亮相。而最終名單8支戰隊中，僅有中信飛牡蠣（CFO）、PSG Talon（PSG）是原PCS戰隊。

被外界看好有機會擠進LCP聯賽的窄門，台灣戰隊Deep Cross Gaming（DCG）結果未能獲得資格，戰隊總監孫鼎鉉接受中央社採訪時表示，自認準備資料算是齊全，過去也沒有比較不好的紀錄，但從提交申請後，就沒有收到任何消息，中間也有主動詢問進度，卻始終沒有收到回覆。

已做好心理建設的孫鼎鉉，隨著得到DCG沒入選消息，就算與選手具有革命情感，仍果斷選擇解約所有選手，讓他們成為自由選手，同時主動幫忙尋找其他一級聯賽隊伍的機會，「因為我覺得這批選手很可惜，以今年的表現來看，他們已經從新人成長到未來有望主宰賽場的選手。」

DCG從成立之際一直是以培養新人為目標，孫鼎鉉透露，感觸最深的是中路選手Cryscata（張哲霖）、輔助選手Orca（郭承翰），「水晶霖是隊伍的元老人物，當初覺得他是很有潛力的選手，而且加入隊伍前沒有任何職業經驗，而Orca一開始則是隊伍的練習生，這兩人是我在新生代最有感情的。」

本季DCG從不被外界期待，到讓觀眾留下深刻印象，孫鼎鉉直言，「能夠被大家記得，對我來說就是最深刻回憶。」

未來DCG仍有望透過升降賽打進LCP聯賽，但孫鼎鉉提到，目前相關規定尚未明朗，因此戰隊也還沒決定下一步動向。（編輯：張雅淨）1131106

#Riot Games
#台灣
#LOL
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