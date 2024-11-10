英車手「盤爺」環法新加坡賽奪最後一冠 月底訪台

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（中央社記者吳昇鴻新加坡10日專電）被自行車迷稱為「盤爺」的英國傳奇車手卡文迪希，今天下午在參加環法新加坡繞圈賽（Tour de France Criterium in Singapore）中奪下他職業賽事生涯最終的單站冠軍，月底他將到台灣與車迷見面。

在此之前，這名39歲英國籍車手已在環法賽累積奪得35個單站冠軍，也是最多環法單站冠軍得主。英國威廉王子（Prince William）先前為他舉行授勳爵士儀式。

環法新加坡繞圈賽週末登場，卡文迪希（Mark Cavendish）在社群媒體Instagram發文寫道，「星期天是我職業自行車生涯最後一場比賽，有幸在近20年來做了許多我愛的事，現在想說的是我完成了我可以在自行車上做的一切」。

活動現場上，有著「曼島飛彈」（Manx Missile）稱號的卡文迪希，只要出現在賽道或場邊活動，與會車迷或車手就會鼓掌歡呼，一舉一動成為賽場焦點。

而環法挑戰賽11月30日首次在台灣日月潭舉辦，卡文迪希預計將來台和車迷見面。面對中央社提問有關來台事宜，他則面帶微笑向台灣車迷打招呼。

環法新加坡繞圈賽為期2天，主辦單位主管吳慧沁表示，此次活動約有10國、20個團隊，包含台灣、韓國及東南亞等國家的自行車車手參與，場面盛大。談及這是卡文迪希職業最後一騎，吳慧沁說，很高興他選擇這裡作為最後一戰，他特別喜歡新加坡。

去年卡文迪希與Netflix聯手釋出紀錄片「馬克·卡文迪希：永不停歇」（Watch Mark Cavendish：Never Enough），原先他計劃於去年退役，但這個決定推遲一年。

長榮航空是此次賽事唯一航空贊助商，新加坡分公司總主任劉玫吟告訴中央社，歐洲航網包含巴黎、米蘭、慕尼黑等，對此感到非常榮幸，透過本次活動，長榮航空展現對體育的支持。（編輯：韋樞）1131110

環法新加坡繞圈賽9至10日登場，吸引眾多自由車好手與愛好者與會。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月10日