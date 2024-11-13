籃協拋複數歸化議題 考慮培養外籍生

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（中央社記者陳容琛台北13日電）隨著高柏鎧正式完成歸化，礙於球員都存在受傷風險，台灣男籃希望能有「備取」人選並分散風險，因此中華籃協今天再度拋出複數歸化的議題，並提到考慮培養外籍生。

效力台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家的禁區悍將高柏鎧（Brandon Gilbeck），日前透過殊勳歸化成為「新台灣人」，如今將正式披上國家隊戰袍，征戰11月下旬舉行的亞洲盃資格賽第2階段，幫助台灣隊力拚首勝。

中華民國籃球協會副秘書長張承中在開賽記者會接受媒體聯訪時透露，籃協有責任、義務主導歸化球員的相關事宜，不過資源、權利在教育部體育署，因此當初率先與高柏鎧簽約，幾乎是用賭的方式，接下來才爭取殊勳歸化，「當然過程中謝謝很多人幫忙，尤其莊瑞雄委員。」

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不過，假如高柏鎧碰到傷勢等問題，無法替國家隊效力，台灣男籃將沒有備案應對，因此張承中再度拋出複數歸化的議題，並透露其實有提供合約給另名洋將布依德（Julian Boyd），也獲得本人同意，可惜最後仍無疾而終，「目前沒有適合的人，錯過布依德真的就比較困難。」

張承中期盼，兩大職籃P. LEAGUE+、TPBL聯盟營造環境，與國家分頭尋找適合的歸化球員，也提到另外一條路是投注資源培養外籍生，「規定是要拿到工作簽證2年，最快明年有些球員就會達到，即便沒辦法具備即戰力，但我們有考慮先開門。」（編輯：龍柏安）1131113