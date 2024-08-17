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國際籃總最新世界排名 台灣男籃跌出亞洲10強

2024/8/17 20:03（8/17 20:30 更新）
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根據國際籃球總會公布最新世界排名，台灣男籃下滑2名，位居第83名。（圖取自國際籃球總會網頁fiba.basketball）
根據國際籃球總會公布最新世界排名，台灣男籃下滑2名，位居第83名。（圖取自國際籃球總會網頁fiba.basketball）
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（中央社記者陳容琛台北17日電）根據國際籃球總會公布最新世界排名，台灣男籃下滑2名，位居第83名，相較於3年前還名列亞洲前10強，如今僅排第17名，落後給關島、印尼等。

2021年還名列亞洲前10強的台灣男籃，即便隨著台灣職籃P.LEAGUE+、T1聯盟相繼成立，卻未能反映在國際賽的成績上，尤其今年初亞洲盃資格賽第1階段又相繼慘敗給紐西蘭、菲律賓，目前國際籃球總會（FIBA）公布最新的世界排名再退步2名，已經滑落至第83名。

而且台灣男籃僅排亞洲第17名，甚至落後給關島、印尼等，反觀日本在巴黎奧運差點扳倒地主法國，排名一口氣上升5個名次，位居世界第21名、亞洲第2名，而目前亞洲前10強依序為澳洲、日本、紐西蘭、伊朗、黎巴嫩、中國、菲律賓、約旦、韓國及沙烏地阿拉伯。

近期中華民國籃球協會正式聘請外籍教練圖齊（Gianluca Tucci）執掌兵符，並積極洽談歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck），成為鞏固台灣男籃禁區的重要戰力，期盼能有一番新氣象，目標放眼11月亞洲盃資格賽第2階段對戰香港、紐西蘭，力拚進入會內賽。（編輯：李亨山）1130817

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