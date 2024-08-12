SBL選秀會4球員獲青睞 王家昌當狀元

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）超級籃球聯賽（SBL）選秀會今天登場，台灣師範大學前鋒王家昌獲得握有狀元籤的彰化柏力力青睞，至於文化大學外籍生阿美則被首輪第2順位裕隆納智捷相中。

超級籃球聯賽（SBL）今年選秀會仍維持4隊參加，今天共有19名報名選秀的球員到場，最終4人雀屏中選。

王家昌成為今年SBL選秀狀元，獲得彰化柏力力青睞，他開心地表示很緊張，昨晚沒睡得很熟，「有想過會是狀元，我看柏力力滿缺我這類防守悍將球員。」

王家昌表示，希望未來能盡快融入球隊體系，幫助球隊贏球，先前曾到球隊測試的他說，「球隊氛圍感不錯，教練和球員之間感情很好。」

今年選秀會還發生一段插曲，柏力力教練吳俊雄在為王家昌戴上球帽後，忘了將手中球衣交給球員，吳俊雄開玩笑地表示，是怕記者會太無聊，「以前沒被選過，想享受被選的感覺」但他隨後坦承，真的太緊張。

首輪第2、3順位裕隆納智捷、台灣銀行分別選進文化大學奈及利亞外籍生阿美、中信金融管理學院王書府，台啤則選擇放棄，而裕隆後來又在第2輪挑走義守大學蒲國倫。

裕隆今年選秀挑選2人，為4隊中最多，教頭李啟億解釋，上季向台南台鋼獵鷹借將，但還是得歸還，因此選秀會鎖定高個子的球員，「看起來比較會有發展性」，他也稱讚阿美，先前曾來球隊練球，看起來身體彈跳力不錯。

談到放棄選秀的原因，台啤助理教練哈孝遠表示，球隊人手已足夠，已從台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹找來不少球員，包括陳孝榕、鄭瑋與盧捷閔等人。（編輯：李亨山）1130812