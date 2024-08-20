為陪母親放棄旅日 謝宗融加盟PLG台鋼獵鷹

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）本土中鋒謝宗融原先在離開台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士後，將加入日本職籃B聯盟第3級球隊，但為陪伴生病的母親、決定放棄旅日機會，今天確定加盟台鋼獵鷹。

身高199公分的謝宗融曾參加第15季超級籃球聯賽（SBL）選秀，以狀元之姿加入台灣銀行，第18季SBL表現大爆發，除了榮獲年度最有價值球員（MVP）外，還獲得年度第一隊及年度進步獎肯定。

謝宗融後來在2022年轉戰PLG富邦勇士，今年獲得日本職籃B3隊伍金澤武士團青睞，原本即將展開旅日生涯的他日前在社群平台透露，因母親身體突然身體不適，決定放棄旅日機會，留在台灣陪伴家人，而他也說，儘管這次無緣踏上旅日之路，但他的籃球夢仍不會停止。

台鋼獵鷹今天發布新聞稿宣布與謝宗融簽約消息，謝宗融透過球團表示，「自己屬於中生代球員，除具備移動速度和對抗性的內線優勢外，也希望可以把過去場上及場下的經歷與隊友們分享。」

總教練柯納（Raoul Korner）稱讚，謝宗融擁有良好的身體素質、運動能力以及拚勁，將提升獵鷹本土內線陣容深度，未來將與原本獵鷹另一位200公分長人吳岱豪，一同捍衛禁區。（編輯：李亨山）1130820