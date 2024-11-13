盧峻翔飆25分 率領航猿奪東超聯賽2連勝

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（中央社記者陳容琛台北13日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天在東超聯賽，前進菲律賓面對生力啤酒人，靠著本土球星盧峻翔攻下25分，最後以101比85獲得東超聯賽開季2連勝。

目標力拚東亞超級聯賽冠軍的領航猿，日前在首戰力退韓國職籃KBL水原KT音速彈後，今天則前往菲律賓作客生力啤酒人，並擺出上季年度最有價值球員（MVP）得主盧峻翔、後衛白曜誠、本土長人林正搭配兩名洋將伯朗（Alec Brown）、葛拉漢（Treveon Graham）的先發陣容。

首節靠著盧峻翔、伯朗皆投進2記三分球，加上葛拉漢單節狂轟11分，領航猿取得5分領先，而且火燙的外線手感延續到第2節，盧峻翔、伯朗再度連線，攜手攻下24分，並讓對手生力啤酒人單節僅拿下13分，領航猿在中場結束前已經握有超過20分領先。

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易籃後，領航猿除了盧峻翔、葛拉漢扮演進攻要角外，後衛白曜誠也加入搶分行列，持續擴大領先優勢，奠定勝基，最後領航猿以16分之差帶走勝利，同時取得在東超聯賽的2連勝。

此役領航猿共有4名球員得分達到雙位數，其中盧峻翔展現球星價值，全場飆進5記三分球，攻下全隊次高的25分，外帶5籃板、3助攻，而洋將伯朗則挹注全隊最高的27分，另外摘下9籃板。（編輯：陳政偉）1131113