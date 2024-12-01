PLG伯朗轟31分打爆獵鷹禁區 領航猿穩居龍頭

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（中央社記者黎建忠台北1日電）暫居職籃聯盟P. LEAGUE+龍頭的桃園璞園領航猿，今天作客台南台鋼獵鷹，靠著洋將伯朗攻下追平個人單場得分的31分帶動下，以101比85擊敗獵鷹，戰績4勝1敗穩坐聯盟第1。

這場比賽前3節互有拉鋸，第4節開打時，領航猿握有67比62的優勢，第4節進行2分鐘後，領航猿在73比69領先時，打出一波15比3的攻勢奠定勝基。

獵鷹本季戰績來到1勝3敗，本週的2場比賽，包括昨天對上台北富邦勇士，都是前3節和對手互有領先，但最終都敗在最後1節，如何收尾留住勝利，似乎成了獵鷹的最大課題。

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全場2分球13投11中的伯朗（Alec Brown），幾乎一個人打爆獵鷹禁區，他賽後接受轉播單位訪問時表示，開賽的手感並不好，但很快就做調整，加上跟後衛做了很多擋拆的配合，「讓我在禁區一直輕鬆拿到球做攻擊的機會，非常感謝隊友的幫忙」。

領航猿目前在PLG戰績第1，在東超聯賽也喜獲2連勝。伯朗強調，進入到這個球季就一直有很大的期待，現在要看球隊如何把這種狀態維持到最後。（編輯：管中維）1131201