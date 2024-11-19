12強賽前進東京 屏東西市場11/21起連4天轉播

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）2024年世界12強棒球賽台灣代表隊順利挺進4強，屏東縣政府日前在屏東西市場轉播B組預賽反應熱烈，規劃11月21日起連4天再辦轉播，讓熱愛棒球的民眾齊聚加油。

縣府16至18日晚間在屏東西市場進行球賽轉播，民眾熱烈參與、座無虛席。屏東縣長周春米今天表示，預賽期間3場賽事轉播活動，現場氣氛熱絡，可以看出民眾對國際運動賽事熱忱，為了延續這份熱情，再次規劃4天轉播活動，於11月21至24日進行，讓熱愛棒球的民眾再次齊聚，為台灣隊奪牌賽加油打氣。

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屏東縣政府城鄉處新聞稿指出，世界12強循環賽東京巨蛋登場，複賽、決賽期間配合台灣隊賽程，於屏東西市場戶外廣場架設300吋超大螢幕，自11月21日起安排4天轉播，讓球迷齊聚一堂觀賞比賽。

4天轉播時間分別為台灣時間11月21日上午11時，台灣隊對委內瑞拉，22日上午11時迎戰美國，23日晚上6時再次面對日本；決賽將於24日登場，上午11時銅牌戰，同日晚間6時金牌戰。（編輯：李淑華）1131119