本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

12強賽前進東京 屏東西市場11/21起連4天轉播

2024/11/19 20:11（11/19 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府日前在屏東西市場轉播世界12強棒球賽B組預賽，民眾熱烈參與、氣氛熱絡，複賽、決賽期間配合台灣隊賽程，21日起將再安排4天轉播。（屏東縣政府城鄉處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月19日
屏東縣政府日前在屏東西市場轉播世界12強棒球賽B組預賽，民眾熱烈參與、氣氛熱絡，複賽、決賽期間配合台灣隊賽程，21日起將再安排4天轉播。（屏東縣政府城鄉處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）2024年世界12強棒球賽台灣代表隊順利挺進4強，屏東縣政府日前在屏東西市場轉播B組預賽反應熱烈，規劃11月21日起連4天再辦轉播，讓熱愛棒球的民眾齊聚加油。

縣府16至18日晚間在屏東西市場進行球賽轉播，民眾熱烈參與、座無虛席。屏東縣長周春米今天表示，預賽期間3場賽事轉播活動，現場氣氛熱絡，可以看出民眾對國際運動賽事熱忱，為了延續這份熱情，再次規劃4天轉播活動，於11月21至24日進行，讓熱愛棒球的民眾再次齊聚，為台灣隊奪牌賽加油打氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣政府城鄉處新聞稿指出，世界12強循環賽東京巨蛋登場，複賽、決賽期間配合台灣隊賽程，於屏東西市場戶外廣場架設300吋超大螢幕，自11月21日起安排4天轉播，讓球迷齊聚一堂觀賞比賽。

4天轉播時間分別為台灣時間11月21日上午11時，台灣隊對委內瑞拉，22日上午11時迎戰美國，23日晚上6時再次面對日本；決賽將於24日登場，上午11時銅牌戰，同日晚間6時金牌戰。（編輯：李淑華）1131119

#台灣
#台灣隊
#東京巨蛋
#屏東縣
#屏東縣政府
#周春米
#世界12強棒球賽
周春米
屏東農業大學10年培育逾千人 成新手農民靠山綠鬣蜥出沒萬年溪畔 屏東縣府加強巡查熱區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：