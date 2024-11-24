棒球12強賽台灣奪冠 縣市首長祝賀提慶祝活動

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（中央社高雄24日綜合報導）世界12強棒球賽台灣隊今晚對決日本隊4比0奪下歷史性冠軍。包括六都在內等地方縣市首長們紛紛祝賀台灣隊奪冠，奪冠瞬間感謝選手及教練團帶回台灣棒球史上第一座世界冠軍。

各地縣市首長今晚與民眾透過賽事直播觀賞台日大戰，台灣終場以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。台北市長蔣萬安表示，這場比賽讓世界看到台灣及台灣人的團結和自信，謝謝選手及教練團帶回台灣棒球史上第一座世界冠軍，「我們贏了！我們是世界冠軍！我們是Team Taiwan！」

台南市長黃偉哲傍晚前往永華國民運動中心和市立棒球場為台灣隊加油。他告訴中央社記者，感謝台南在地球隊統一獅教練與球員在賽事有精彩調度與表現，未來將繼續讓台南成為棒球的熱土，和大家一起守護這份感動與榮耀。

新北市長侯友宜說，新北市從25日起有系列慶祝活動，包括國民運動中心體適能、游泳池一週免費，以延續國人對體育熱情，另外歡迎民眾26日晚上到新北歡樂耶誕城，以掌聲和歡呼與台灣英雄相見。

高雄市長陳其邁臉書（Facebook）發文，從預賽一路過關斬將「台灣做到了，以你們為榮！」台中市長盧秀燕今晚與超過2萬名市民共同應援，她說，台日友好「日本隊是我們敬重的對手，也是我們最佳的盟友」。在桃園市政府府前廣場觀戰的桃園市長張善政表示，下週將為樂天桃猿隊舉辦英雄見面會，一起「桃園挺桃猿」大家不見不散。

嘉義市政府規劃中正公園戶外轉播，奪冠瞬間全場沸騰，嘉義市長黃敏惠與全台球迷一同見證締造歷史的一刻！她分享感動「每一次的勝利，都寫下最美好的歷史！中華隊，你們太棒了！站上世界舞台，就是我們的驕傲。(baseball)」

基隆市長謝國樑透過新聞稿表示，將送至少1000名學生前往台北大巨蛋觀看職業賽事，為小選手提供職業觀賽，給予最直接指導和激勵，媒合資源為孩子提供多元運動體驗與跨縣市交流。

花蓮縣長徐榛蔚也恭喜台灣隊奪得史上首次世界第一，台灣棒球傲人成績榮登國際舞台，為慶祝台灣隊奪冠，花蓮東大門夜市11月29、30、12月1日全面8折優惠，歡迎民眾來花蓮同歡。屏東縣長周春米在臉書貼文表示，台灣隊平均年齡只有24.5歲，是12隊中最年輕，「感謝新生代國家隊，讓全世界看見台灣」。（編輯：孫承武）1131124