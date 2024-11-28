頒贈苗栗女婿林凱威獎勵金 鍾東錦：讓苗栗沾光

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（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣28日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，在9局下登板的投手林凱威是苗栗女婿，戶籍也已遷入，縣府今天舉辦表揚活動並頒發新台幣70萬元獎勵金，縣長鍾東錦自嘲歡喜「沾光」。

味全龍隊投手林凱威上午由妻子、父母及岳父母陪同前往苗栗縣政府接受表揚；鍾東錦頒發70萬元獎勵金及龍型木雕藝品祝賀，現場除有立委邱鎮軍、頭份市長羅雪珠及多名縣議員到場，教育處也安排卓蘭國小、頭屋國中、苗栗國中等棒球隊小球員近距離一睹台灣棒球英雄風采。

鍾東錦表示，世界12強棒球賽台日冠軍戰，林凱威上場成功關門讓台灣拿下勝利那一刻，全台瘋狂歡欣鼓舞。他說，林凱威在新竹長大，結婚後成為苗栗女婿，戶籍也已遷入頭份市，是讓苗栗「沾光」，歡迎林凱威多回娘家，將來有機會也希望多協助指導，幫助苗栗棒球蓬勃發展。

鍾東錦打趣說，棒球是國球，苗栗縣不能總靠美女吸引女婿，縣內棒球也要自立自強，縣府會努力發展棒球基層培訓，苗栗縣議會也一致要求籌建標準棒球場，他會認真推動。

林凱威致詞指出，謝謝老婆讓他認識苗栗，他很喜歡苗栗「這裡的環境很舒服，讓我很chill、每次回來感到很放鬆」，他透露自己兒時是「不愛睡午覺那種小孩」，常趁爸媽午睡時偷溜去公園玩，因看電視轉播球賽對棒球好奇產生興趣，一步步走向棒球職業生涯。

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林凱威說，感謝球迷、家人一直以來支持，「特別謝謝老婆總在幕後默默協助」，覺得一路以來的累積與努力被看到、被認可，從小到大各種訓練、教練的嚴格要求都值得，此次奪冠絕對不會是終點，要更努力精進。

林凱威在表揚會前特別致贈今天到場3所學校棒球隊簽名手套，他勉勵小球員們，「開心打球，做自己該做的事，持續朝著目標、理想努力，加油！」並允諾會利用球季結束空檔，協助指導苗栗基層棒球，為苗栗盡一分心力。（編輯：李錫璋）1131128

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，台日大戰9局下登板關門成功的投手林凱威是苗栗女婿，戶籍也已遷入，縣府28日舉辦表揚活動，在縣府大廳掀起一陣旋風。中央社記者管瑞平攝 113年11月28日

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，在9局下登板的投手林凱威（右4）是苗栗女婿，28日由妻子、父母及岳父母陪同到縣府接受縣長鍾東錦（左3）表揚並頒贈獎勵金和木雕紀念品。中央社記者管瑞平攝 113年11月28日