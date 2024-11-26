12強台灣英雄重返台北大巨蛋 紀念悠遊卡將發行

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，台北市政府宣布致贈台灣隊38名成員2年期的雙北捷運免費搭乘優惠；悠遊卡公司也宣布將發行奪冠紀念悠遊卡，收錄陳傑憲、林昱珉等人。

世界12強棒球賽，台灣隊5場預賽都在台北大巨蛋舉行，接連擊敗強敵韓國、多明尼加、澳洲、古巴，雖敗給日本仍晉級前進日本東京巨蛋。冠軍賽時，台灣隊以4比0完封日本，不僅甜蜜復仇，更拿下歷史性的世界冠軍。

北市府今晚舉辦世界12強棒球賽英雄見面會，台北市長蔣萬安宣布，「特別致贈中華隊38名成員2年期的雙北捷運免費搭乘優惠」，並考量到球員們中有新手奶爸，特別致贈親子館終身VIP會員卡，憑卡可帶孩子在全台北13間親子館免預約快速通關入場。

悠遊卡公司也表示，將獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，收錄台灣隊長陳傑憲、在冠軍戰扛下第四棒的林安可、王牌投手林昱珉等球員。

悠遊卡公司指出，紀念悠遊卡11月29日上午11時起至12月3日晚間11時59分止，於全家行動購、電商平台博客來品牌旗艦館及PChome24h購物，同步開放限時不限量預購，每張售價新台幣120元，所得全數捐贈推動台灣原鄉棒球運動。

台北市體育局表示，今天的見面會邀請職棒味全龍隊國手林凱威、陳冠偉、吉力吉撈．鞏冠、張政禹、李凱威、教練張建銘及訓練員與防護員許周博、李東霖，重回「榮耀的起點」台北大巨蛋。

今晚雖明顯降溫，仍有500多名球迷到場重現熱血台式應援，高喊Team Taiwan No.1。吉力吉撈．鞏冠會中受訪說，在東京巨蛋還能聽到震耳欲聾的歡呼聲非常感動，並說「我覺得如果要拿世界冠軍的話一定要通過二壘，所以我就把二壘壘包拆下來，帶回家自己珍藏。」

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成功登板關門的林凱威回想起獲勝當下心情，其實有嚇到，因為他以為那一顆是界外球，直到朱哥（朱育賢）接到並踩壘包，他才意識到「我們拿冠軍了」，引起球迷歡呼；林凱威並說，他想「大谷三振時不是也丟手套嗎，那我也來丟一下好了。」

體育局長王泓翔說，台北大巨蛋作為這次光榮戰役的起點，已成為全國球迷永難忘懷的「台灣主場」，未來體育局將持續爭取更多國際高層級棒球賽事，並與所有球迷相約明年2月的世界棒球經典賽資格賽再重返大巨蛋，再一次讓Team Taiwan迴盪整座球場。（編輯：李錫璋）1131126