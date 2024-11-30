全中運失利曾想放棄 林侑萱跆拳道品勢世錦賽摘金

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣品勢與對打雙棲小將林侑萱無畏辛苦，平日往返基隆、泰山訓練，今年全中運失利的她，一度想專攻對打，在旁人開導下，重新燃起鬥志，今天在世界跆拳道品勢錦標賽15至17歲組摘金。

林侑萱就讀基隆女中二年級，從國小一年級開始接觸跆拳道，112年全中運曾獲得國女組對打63公斤級金牌，2年前的高陽品勢世錦賽，則拿下12至14歲組女子團體賽銀牌。

今年品勢世錦賽在香港舉辦，林侑萱在在15至17歲決賽以0.02分之差擊敗韓國選手，拿下台灣隊在這次賽事首面金牌，同時也是她個人國際賽首金。

林侑萱高中對打教練為簡育南，她平時白天在基隆女中訓練，晚上則通車到泰山，接受品勢教練李晟綱指導，而李晟綱過去也是國手，這次也是他首次帶隊參加世錦賽。

林侑萱有注意力不足過動症，須定時服用藥物，約在2年前開始停藥，在對打和品勢力都有不錯成績的她，在今年全中運品勢無緣獎牌後，一度萌生放棄品勢念頭，在教練和家人開導下決定續戰，並在今年6月通過品勢世錦賽選拔。

教練李晟綱接受中央社訪問時表示，今年世錦賽採用一對一PK制，過去賽前熱身只要準備2套演繹的型場，但這次改成電腦抽籤決定，賽前變成必須準備8套應對，賽前熱身時間拉長，對選手體能也是一大考驗。

李晟綱指出，其實對打和品勢訓練能夠相輔相成，期待林侑萱在拿下這面品勢金牌後，未來有機會也能在世錦賽對打項目摘金。（編輯：陳政偉）1131130