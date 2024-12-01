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長庚醫療連10年獲體育推手獎 照護近6千名台灣選手

2024/12/1 15:37（12/1 15:56 更新）
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長庚醫療財團法人連續10年獲頒「體育推手獎」，日前出席代表領獎的長庚決策委員會主委程文俊（右），從教育部政務次長張廖萬堅（左）手中接下獎座。（長庚醫院提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月1日
長庚醫療財團法人連續10年獲頒「體育推手獎」，日前出席代表領獎的長庚決策委員會主委程文俊（右），從教育部政務次長張廖萬堅（左）手中接下獎座。（長庚醫院提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月1日
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（中央社記者黎建忠台北1日電）長庚醫療財團法人過去10年照護選手、基層學校近6000人，包括拳擊好手林郁婷、陳念琴也受惠。在剛落幕的體育推手獎，長庚醫療更連續10年獲得「贊助類金質獎」肯定。

教育部體育署為表揚長期奉獻與熱心推展體育的企業團體和個人，透過體育推手獎進行表揚。長庚醫療財團法人今年連續第10年獲頒「贊助類金質獎」肯定，更首度榮獲「推展類銅質獎」殊榮。

日前出席代表領獎的長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊表示，長庚醫療財團法人從2014年開始，推動「長庚運動醫學公益計畫」，今年已邁入第10年，照顧對象除個人選手外，並向下扎根至國、高中學校隊伍。

程文俊透過聲明稿指出，長庚運動醫學團隊安排了專責的醫師、防護師、藥師及營養師進入校園，宣導正確的運動防護、營養與禁藥知識，與教練共同發掘學生們的潛在問題與需求，提供適當且即時的醫療資源協助，為這些台灣體壇未來明日之星，奠定良好基礎。

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長庚運動醫學公益計畫推動10年來，共照護58所學校、144名個人選手與隊伍，總照護人數近6000人、照護的運動項目高達36項。今年巴黎奧運表現亮眼的女子拳擊金牌得主林郁婷、銅牌得主陳念琴等，也都是長庚運動醫學公益計畫長期照護的選手。

程文俊表示，長庚運動醫學公益計畫集結體系的骨科、復健科、中醫科、神經外科等10多個相關領域，醫療專業人員及運動防護師共同參與，整合各院區資源，從北到南建置照護服務網絡，做選手最安心的後盾。（編輯：張雅淨）1131201

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