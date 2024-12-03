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「想做自己的主角」康歆妮標準舞要拚世界第1

2024/12/3 21:30（12/3 22:01 更新）
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目前就讀新北市安康高中三年級的康歆妮（圖）從芭蕾舞到接觸拉丁舞，高中起學標準舞，成為真正國標舞十項選手，現在不僅標準舞出色，於拉丁舞成人組也位列世界排名第4，她說，將以挑戰雙料世界第一為目標。（康歆妮提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月3日
目前就讀新北市安康高中三年級的康歆妮（圖）從芭蕾舞到接觸拉丁舞，高中起學標準舞，成為真正國標舞十項選手，現在不僅標準舞出色，於拉丁舞成人組也位列世界排名第4，她說，將以挑戰雙料世界第一為目標。（康歆妮提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月3日
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）懷抱著「想做自己的主角」想法，康歆妮從芭蕾舞到接觸拉丁舞，高中起學標準舞，成為真正國標舞十項選手，17歲的她排名高居世界第2，靠著塞拉耶佛公開賽摘冠，離第1夢想更近一步。

從小好動的康歆妮兒時就讀幼兒園旁有間芭蕾舞教室，在父母安排下開始練習芭蕾舞，直到國小一年級，由於社團必須抽籤決定，而一切彷彿是命運的安排，康歆妮和好友一同抽中心目中第一志願的拉丁舞社團。

「芭蕾舞除非最出眾的那位，否則不能當主角，但我想要當主角，穿著很漂亮的舞衣和舞鞋。」康歆妮從那時起將重心移往拉丁舞。

國標舞分為拉丁舞和標準舞，康歆妮形容前者風格自由奔放，後者是偏向宮廷優雅，若要說與後者的淵源，她接受中央社訪問時透露，是高中時某次參加標準舞訓練營，僅學了一個月就開始參加國內比賽，半年後投入國際賽。

康歆妮目前就讀新北市安康高中三年級，她平日放學後通車1小時到西門町練習至深夜，正值青春期的她有時也會想和同學出去玩，卻無法付諸行動，她說：「畢竟我想要走這條路，就必須要有所付出。」

康歆妮11月30日參加在波士尼亞-赫塞哥維納舉辦的塞拉耶佛（Sarajevo）公開賽，賽前以積分560分暫居成人女子標準舞世界第2，還落後排名第1的捷克選手阿普洛娃（Pavlina Applova）24分。

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中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴表示，康歆妮在塞拉耶佛公開賽標準舞擊敗阿普洛娃，拿下冠軍，積分升至659分，與第1名之間僅7分之差，因此康歆妮近日也在思索是否參加12月在克羅埃西亞賽事，以爭取登上世界第1的機會。

康歆妮不僅在標準舞領域出色，目前拉丁舞成人組也位列世界排名第4，而她年輕雖輕，卻有遠大志向，她表示，未來將以挑戰雙料世界第1為目標。（編輯：李亨山）1131203

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