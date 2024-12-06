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TPBL林書豪率國王挺過傷兵潮 獲10/11月MVP

2024/12/6 18:01
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（中央社記者黎建忠台北6日電）TPBL今天公布10-11月的MVP，由平均可攻下22分及超過5成命中率、率新北國王挺過傷兵潮的台裔球星林書豪獲獎，而高雄全家海神洋將威勝則獲選單月最佳外援。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王季初受到嚴重傷兵潮，多場比賽都以7、8人打滿全場；不過國王在林書豪帶領下，目前戰績以4勝2負暫居聯盟第2。

林書豪開季首戰就繳出34分，本季至今他出賽5場，他出賽期間球隊也繳出4勝1負亮眼戰績，且他場均可繳出22分、5.4籃板、6.6助攻的全方位成績單，整體命中率更高達52.6%。

林書豪在單月MVP投票中，在22張選票中獲得19張5分票，球迷選票也以1545張排名第1，加權後以總佔比49.6％擠下丁聖儒，摘下本月MVP殊榮。

至於高雄全家海神在10-11月間打出3勝3負，其中洋將威勝（Kaleb Wesson）平均可繳出21.4分、12.2籃板、4.2助攻、2抄截、1.6阻攻的全能數據，且三分命中率更高達44.8%，如願帶走單月最佳外援獎項。（編輯：龍柏安）1131206

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