元坤盃大專國際橄欖球賽12/28登場 7支外隊來台踢館

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（中央社記者黎建忠台北6日電）2024年台北元坤盃大專國際7人制橄欖球邀請賽，將於12月28、29日在台北田徑場激戰，今年共吸引來自3個國家共7支外隊來台參賽。

元坤盃大專國際橄欖球邀請賽邁入第5屆，今年公開組除包括北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學等5隊外，日本3強關西大學、拓殖大學與天理大學也都來台參賽，其中拓殖大學是去年冠軍。

一般組則有台灣大學、陸軍官校、成功大學、國防大學，4支外隊分別是日本名古屋大學、韓國首爾大學、新加坡理工大學和新加坡管理大學，台灣大學去年將一般組冠軍盃留在台灣。

台灣大學橄欖球隊長林頎衡在接受中央社訪問時表示，想出國比賽，必須在台灣拿下7人制或15人制的大專盃冠軍才有機會，「但對我們一般組而言根本就不可能，所以我們都很珍惜這場元坤盃賽事，可以讓我們和國外名校球隊互相切磋、交流。」

就讀台大機械系4年級的林頎衡提到，球隊一週練3天、每天2小時，週四早上固定體能訓練，至於重訓部分就要靠每個人自己找時間去增強。

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林頎衡說：「畢竟我們是學生運動員，讀書還是得擺在前面，像很多時候隊上的成員需要熬夜看書準備考試，幾乎都是擠出時間來練習，所以我也非常感謝大家配合。」

賽事創辦人、高雄義大醫院院長杜元坤則在致詞時表示，2020年當時國內因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦大專盃，「所以我就想說創個元坤盃來讓選手有個舞台，辦到現在第5屆了，也深獲亞洲各國的好評，明年將試著邀請紐西蘭、澳洲等頂級強國來參賽，要讓世界看到台灣的橄欖球實力是可以走出去的。」（編輯：龍柏安）1131206