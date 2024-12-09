威力盃少棒賽台東奪隊史第4冠 盼每次經驗都成養分

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（中央社記者謝靜雯花蓮9日電）威力盃少棒賽台東縣與桃園市爭冠，台東縣兩任投手黃品澤、邱語恩聯手壓制，率隊以2比1奪下隊史第4冠、抱回百萬獎金，領隊方穎豐盼球員透過每次比賽吸取經驗化為成長養分。

台彩威力盃少棒賽台東縣今天與桃園市爭冠，兩隊前3局打完1比1平手，4局下台東縣隊葉皓宇率先敲出二壘打，2人出局後林劭適時安打送回超前分，率隊搶下勝利。

台東縣隊先發投手黃品澤在冠軍戰扛先發展現大將之風，先發用71球投4局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，邱語恩後援投2局僅被敲出2支安打，投出1次三振、2次四壞保送，沒有多掉分數，幫助球隊守住勝利。

台東縣隊領隊方穎豐表示，先發投手黃品澤因為之前有傷勢，比賽經驗不算太多，但希望透過冠軍戰磨出可以用的好投手，所以選擇排他扛冠軍戰先發重責，投到4局觀察續航力有下降選擇換投，換上變化球比較好的投手邱語恩接替，也有效控制場面、把優勢發揮出來。

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方穎豐表示，無論是教練團和球員都在成長，高張力的比賽是很好經驗，讓球員享受比賽，無論輸贏，之後再來檢討訓練、比賽的細節，修正缺點、找到優勢，就可以化為成長很好的養分。

台東縣隊曾在2014、2017、2018年奪下威力盃冠軍，上一次闖進冠軍戰為2022年，那年冠軍戰不敵桃園、拿下亞軍，今年再碰頭成功復仇，奪下隊史第4冠，抱回新台幣100萬元獎金，黃品澤先發勝投，獲選大會最有價值球員。（編輯：李亨山）1131209

台彩威力盃少棒賽台東縣與桃園市9日爭冠，台東縣先發投手黃品澤（圖）4局失1分好投壓制，率隊奪冠，獲選大會最有價值球員（MVP）。中央社記者謝靜雯攝 113年12月9日