國小硬式棒球聯賽 紅葉挑戰第2冠、東園拚首冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）國小硬式棒球聯賽，今天台東縣紅葉國小8強擊退台中市大仁國小，4強擊敗桃園市中平國小，睽違12年闖冠軍戰，明天與台北市東園國小爭冠。紅葉挑戰隊史第2冠，東園拚隊史首冠。

113學年度國小硬式棒球聯賽，台東縣紅葉國小今天上午8強以7比0擊敗台中市大仁國小，接著與中平國小交手，先發投手沈惟翔首局出現5次四死球保送，讓中平只靠著2安打就換回4分。

紅葉1局下靠著黃品澤二壘安打攻下1分，第2局上更換投手黃品澤先止血，打線則在2局下將比分扳平，打完前4局，雙方4比4僵持不下。

中平5局上攻下1分，紅葉5局下自杜凱恩安打開啟一輪攻勢，中平投手黃偉捷出現3次保送，加上守備失誤，紅葉把握機會，邱賢閤、胡誠恩、邱語恩安打連發，一舉灌進5分，讓中平即使在6局上追回2分也無法改變戰況，紅葉搶下冠軍戰門票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

紅葉曾在101學年度封王，明天將挑戰隊史第2冠，總教練方穎豐說，孩子很努力，可以把握住機會，達成4強目標，明天與東園爭冠，東園投手平均性較突出，剛拿下LLB代表權氣勢好，會提醒球員打擊要確實擊中球心，守備要加油。

東園今天8強賽提前4局以15比4擊敗雲林縣馬光國小，4強賽再以14比1提前4局打敗高雄市金潭國小，連兩年挺進冠軍戰，明天將挑戰隊史首冠，至今兩場比賽都提前結束搶勝，總教練賴敏男指出，打擊火力發揮好，掩護投手戰力，步步為營，做好萬全準備。（編輯：管中維）1140413