威力盃少棒台東紅葉國小3校聯隊奪冠 抱回百萬獎金

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）在花蓮舉辦的第12屆台彩威力盃全國少棒賽今天進行冠軍戰，由紅葉國小等3校組成的台東縣隊迎戰宿敵桃園市，台東終場以2比1擊敗對手，奪下隊史第4冠，也獲得多項個人獎項，並抱回百萬獎金。

縣長饒慶鈴請領隊紅葉國小校長方穎豐轉達恭賀小選手及教練團，也希望目標明年學生棒球聯賽與選拔賽繼續加油。

台東縣與桃園市的冠軍戰雙方實力相當，兩隊前3局打完1比1平手，4局下台東縣隊葉皓宇率先敲出二壘打，2人出局後林劭適時安打送回超前分，率隊搶下勝利。先發投手黃品澤展現大將之風，先發4局投71球，僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分；後援的邱語恩投2局僅被敲出2支安打，投出1次三振、2次四壞保送，沒有多掉分數，幫助球隊守住勝利。

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另外，個人獎項部份，台東縣隊黃品澤先發勝投，獲選大會最有價值球員，投手獎為豐田國小田于睿，最佳教練獎由紅葉國小王俊文獲得。

台東縣政府教育處表示，今年組織聯隊，以紅葉國小為主體，教練團包括紅葉國小王俊文、杜寅傑、王信幃、卑南國小陳胤澔、豐田國小鄭唐夫，選手共16名，分別為紅葉國小12名、卑南國小及豐田國小各2名，每名選手表現都非常優秀；感謝各校校長協助，以及教練的付出與訓練陪伴選手，還有到場老師、家長們、愛心企業以及無名英雄平時對球隊默默支持，希望每位選手都能繼續堅持，讓棒球之路越走越順利。（編輯：陳仁華）1131209