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TPBL特攻戰績沒起色 改由莫米爾掌兵符臨場調度

2024/12/16 17:44
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（中央社記者黎建忠台北16日電）TPBL新北中信特攻今天發出聲明稿表示，接下來將由塞爾維亞籍教練莫米爾轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度和執行；而總教練李逸驊仍會繼續協助球隊相關訓練和擬定策略。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻在已結束的第2季T1職業籃球聯盟奪下總冠軍；不過在新成立的TPBL首季開打至今跌跌撞撞，戰績4勝6敗排第5，最近還吞下2連敗。

特攻過去2季受到傷兵潮和主力球員離隊影響，包括當家控衛林韋翰因膝傷始終未能出賽，後場大鎖林秉聖也在去年離隊，更傷的就是得分主力阿巴西今年也遠走日本職籃B聯盟。

接連失去後場戰力，讓特攻在今年團隊投籃命中率以38.3%排7隊墊底，三分球命中率25.2%也是全聯盟最差，每場比賽得失分平均比對手少5.4分，也僅優於戰績墊底的新竹御嵿攻城獅。

現年37歲的莫米爾（Momir Ratkovic）於第2季就擔任球隊助理教練職務，去年更收到中華籃協邀請，擔任「奧運男籃資格預選賽亞洲區賽事」台灣隊助理教練。

特攻球團表示，莫米爾將轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，期待Coach Mo帶領特務軍團重返巔峰，再次打出閃電快攻球風。（編輯：張雅淨）1131216

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