楊俊瀚赴美移訓 獲奧運百米金牌萊爾斯指導

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）「台灣最速男」楊俊瀚今年10月底赴美移地訓練，他透過經紀團隊分享移訓心得外，還透露與巴黎奧運男子100公尺金牌的美國選手萊爾斯同組訓練，並獲得對方指導與鼓勵。

楊俊瀚今年巴黎奧運第2度站上五環殿堂，未能在男子200公尺復活賽突圍，無緣準決賽。而他在10月底前往位於美國佛州的俱樂部訓練，訓練成員包括美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）等頂尖好手。

談到與萊爾斯互動，楊俊瀚坦言，一開始萊爾斯給人的感覺有點距離感，但經過一段時間的相處，「我發現他其實非常樂於分享，他會主動指導我，給我很多鼓勵，這讓我對他有了全新的認識。」

楊俊瀚透露，萊爾斯曾關心他訓練狀況，並告訴他「覺得很辛苦就對了，你正在通往正確的道路上。」

歷經這段時間的移訓，楊俊瀚表示，與台灣相比，美國的訓練方式更強調選手的自主性與積極性，他提到，「在美國，選手們會主動與教練溝通，提出自己的想法，而不是一味地接受教練的指令。這種雙向溝通的方式，讓我學到很多。」

楊俊瀚也分享美國教練訓練方式，他提到，美國教練會根據每個選手的體能狀況，制定最適合的訓練計畫，同時注重選手的心態調整，會透過各種方式激發選手潛能。

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對於俱樂部教練提及，到訓練基地選手有超過9成的人會再創最佳，楊俊瀚認為，這句話是助力也是壓力，「訓練真的滿苦的」，但他也認為，已做最大努力，「結果就只能交給神了」，猶如自己的座右銘，一切都會是最好的安排。

回顧今年，楊俊瀚自評嘗試很多新東西，儘管成績可能不是最理想，但希望能將這些經驗轉化為動力，在明年亞錦賽和全運會上取得更好的成績。他也訂定亞錦賽目標，「希望像前幾屆一樣都能獲得獎牌。」（編輯：張雅淨）1131217