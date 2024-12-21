12強棒球國手衛武營相見歡 勉保持平常心享受比賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）世界12強棒球賽台灣奪冠，高市運發局今天下午邀國手李凱威、張政禹、陳晨威、黃子鵬、陳柏清與粉絲相見歡，5人分享完美表現訣竅就是要保持平常心，相信訓練成果。

高雄市運發局邀5名與高雄有淵源的冠軍國手在衛武營國家藝術中心與粉絲相見歡，其中李凱威、張政禹設籍高雄；陳晨威、黃子鵬出身高雄；陳柏清現在是台鋼雄鷹棒球隊投手。開場時獲得數百名粉絲跟小球員們熱烈歡迎，場面熱鬧。

主持人首先訪問參賽的心路歷程，陳晨威建議現場小球員打球開心就好，盡量享受比賽，每個人都想贏，但既然打棒球是喜歡的事，就應該享受過程；黃子鵬則分享拿出完美表現的訣竅，就是保持平常心，「不要因為今天比賽很重要就改變該做的事，相信你自己的訓練，就有足夠自信站在球場」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於來自不同球隊的國手如何培養默契，眾人認為不一定要在球場上培養，而是能在日常生活中，包括一起出去吃飯聊天，談些球場外的事了解彼此，就會慢慢產生共鳴。

主辦單位邀請高雄三級棒球學校球隊參加球員見面會，現場準備行李箱及球員簽名球、雜誌等贈品，5名國手輪流挑選台下熱情粉絲上台，其中一名5歲弟弟上台更大喊「我想打棒球」，博得全場掌聲跟歡呼，也有許多粉絲高舉球員毛巾或衣服取得上台機會。最後5人和全場粉絲大合照，為活動劃下完美句點。（編輯：郭諭儒）1131221

世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界冠軍，高雄市運發局21日下午邀請5名國手到衛武營園區與民眾相見歡，並選出幸運的大小粉絲上台領取紀念禮物。中央社記者洪學廣攝 113年12月21日