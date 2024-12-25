新北國王客場失利 東亞超級聯賽吞第2敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）新北國王今天東亞超級聯賽（EASL）客場對戰日本琉球黃金國王，儘管決勝節一度超前，但後續不僅未能守住阿魯瑪，倒數5.7秒還被岸本隆一投進三分球，最終以74比82輸球，吞下第2敗。

東亞超級聯賽（EASL）今天上演2場耶誕大戰，首戰由新北國王客場對戰日本琉球黃金國王，另一場由桃園璞園領航猿在主場桃園市立綜合體育館迎接登門挑戰的日本廣島蜻蜓。

新北國王上半場攻勢集中在桑尼（Sani Sakakini）、林書豪、沃許本（Jason Washburn）身上，合計拿下31分，而團隊三分球命中率不理想，僅28.57%，半場打完以38比46落後。

林書豪第3節持續撐起球隊攻勢，單節獨攬8分，前3節結束率隊追成3分差，決勝節開局李愷諺上籃、洋將曼尼高（Kenny Manigault）中距離跳投，連得4分，助國王以61比60超前。

琉球黃金國王的阿魯瑪（Keve Aluma）末節展現能裡能外的身手、再度要回領先，而新北國王的曼尼高隨後連續飆進三分球，一度追成僅剩3分差。

比賽結束前5.7秒岸本隆一再度挺身而出，投進關鍵三分球，也澆熄新北國王反撲氣焰。

新北國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後受訪時表示，賽前就設定盡可能在決勝節前咬住比分，雖然半場落後8分，但球隊在第3節結束追成僅差一個球權，很可惜最後沒能贏下今天的比賽。

新北國王的曼尼高拿下19分、8籃板，其中13分集中在決勝節，而林書豪攻下全隊次高的18分。至於琉球黃金國王以阿魯瑪21分最佳，岸本隆一20分次之。（編輯：李亨山）1131225