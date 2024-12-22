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林書豪場上濺血質疑裁判標準 遭TPBL罰款5萬

2024/12/22 17:09（12/22 17:15 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊球星林書豪（持球者）首節打到頭部濺血，最終繳出13分、9助攻，率隊以102比89擊敗台北台新戰神隊。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月21日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊球星林書豪（持球者）首節打到頭部濺血，最終繳出13分、9助攻，率隊以102比89擊敗台北台新戰神隊。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月21日
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（中央社記者黎建忠台北22日電）TPBL新北國王後衛林書豪昨天在對上台北戰神時，被對手打到頭破血流，賽後和總教練萊恩在記者會上痛批「打人還打球」，質疑裁判標準；聯盟今天依規章，懲處林書豪和萊恩各新台幣5萬元罰款。

林書豪昨天在對上台北台新戰神的比賽中，開打不到3分鐘就被對手打破頭，一度血流不止，儘管最後順利止血又上場比賽，最終也擊敗戰神獲勝，但林書豪在賽後記者會上仍氣憤難消。

林書豪怒批比賽中出現許多裁判不公的地方，強調比賽「是打球不是打人」，自己從返台加入職籃後，已經進醫院超過10次。而國王總教練萊恩（Ryan Marchand）也替子弟兵抱怨，認為吹判太扯。

對此，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天發聲明表示，「球團對場上判決有疑慮，可透過管道提出申訴，若透過記者會表達訴求，依聯盟規章第5章行為規範與懲處第1條第3點，將懲處新北國王總教練萊恩與球員林書豪罰款各5萬元。」

聯盟強調，「針對裁判皆設有管理辦法、考核機制，每場賽後聯盟會對賽事內容進行分析，產出判決報告，若有誤判、漏判等情況會對該裁判記點，記點過高將處以停吹等動作。」（編輯：張雅淨）1131222

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