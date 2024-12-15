TPBL國王大勝海神 林書豪坦言最近有些疲憊

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（中央社記者黎建忠台北15日電）效力TPBL新北國王的台裔球星林書豪，今天在作客高雄海神的比賽中僅出賽27分鐘，拿下15分、2助攻，但靠著隊友平均發揮，仍大勝對手。面對近期緊湊行程，林書豪說：「最近確實有些疲憊。」

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王在過去9天內打了4場比賽，其中一場還是飛到澳門參加東亞超級聯賽，對現年36歲的林書豪體能確實是一大負擔。

林書豪在接受媒體訪問時表示，最近行程真的有些緊湊，「今天我有點疲憊，包括生病身體不舒服、飛來飛去參賽等原因，所以比賽中我一直提醒自己要打起精神，幸好隊友都很幫忙，每個人都平均發揮出自己的角色。」

談到國王近期4連勝，林書豪說，11月中有了一個將近2週的空檔，「這對我們來說是真正的訓練營，因為所有傷兵都歸隊，全隊都很健康地參與訓練，教練也給了我們很多新的東西，我想現在球隊的狀態和實力，比起季初應該更上了好幾層樓。」

林書豪在國王這波4連勝期間，平均出賽30分鐘，攻下15.5分、投籃命中率43%，外帶6.25次助攻、3.75個籃板。（編輯：張雅淨）1131215