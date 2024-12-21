TPBL林書豪頭部濺血仍拿13分 國王奪5連勝

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣職籃TPBL新北國王球星林書豪今天儘管首節頭部濺血，仍繳出13分、9助攻，率隊以102比89擊敗台北台新戰神，收下5連勝。但看著身上多了新傷，林書豪無奈地說，想健康打球。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）國王近期拉出4連勝，暫居聯盟第1，今天作客台北和平籃球館出戰戰神，前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）受邀擔任開球嘉賓。

國王球星林書豪開賽不到3.5分鐘，就因左腦側濺血，隨即退場處理傷口，國王靠著洋將曼尼高（Kenny Manigault）展現火熱外線手感，與強森（Chris Johnson）拉出14比4攻勢。

戰神洋將羅賓森（Thomas Robinson）、艾力克（Micheal Eric）在首節末段輪流肆虐禁區，先是追成20比25，半場結束將分數縮小至2分差。

第3節開局強森在曼尼高助攻下，完成空中接力灌籃，開啟單節1波29比14攻勢，國王帶著17分領先進入決勝節，反觀戰神手感冰冷，單節命中率僅25%。

國王決勝節一度握有23分領先優勢，戰神洋將米勒（Malcolm Miller）率隊吹起反攻號角，一度追成11分差，但未能扭轉戰局。

國王洋將曼尼高、強森各得22分、27分，而林書豪不僅頭部濺血，腳踝也扭傷，仍拿下13分、7籃板、9助攻。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後接受媒體聯訪時，不滿裁判在首節林書豪受傷時並未吹判，且當下未檢視重播畫面，他認為，有任何非法拉扯動作，裁判就應該吹判，才能減少球員受傷情況。

林書豪呼籲，裁判吹判尺度能盡量公平，來台打球後已經就醫超過10次，賽後還得到醫院處理傷口，他無奈地表示：「我想健康地好好打球。」

戰神洋將麥卡倫（Ray McCallum）日前受傷返美治療，讓團隊後場戰力再度遭受考驗，今天全隊多達26次失誤，也種下敗因，全隊以羅賓森表現最佳，拿下23分。

至於戰神選秀狀元雷蒙恩（Samuel Manu），儘管今天父親雷克斯到場觀戰，但前3節表現不理想，直到末節得分才開張，拿下6分。（編輯：管中維）1131221