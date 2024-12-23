加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
健保停復保今起走入歷史 旅外逾半年也要繳錢
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL
首頁 / 運動

林書豪批吹判尺度遭罰 球團支持並和聯盟溝通

2024/12/23 11:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北23日電）TPBL新北國王總教練萊恩和球員林書豪因在賽後記者會公開批評吹判尺度，各遭聯盟罰款新台幣5萬元。國王球團今天發聲明支持球員和教練發言，也已循管道和聯盟積極溝通。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王球星林書豪在21日對台北台新戰神的比賽中，被對手打破頭濺血。隨後他在記者會上，和總教練萊恩（Ryan Marchand）公開批評裁判吹判尺度，昨天遭聯盟各處以罰款5萬元。

國王球團今天發聲明表示，支持萊恩與林書豪在記者會上的發言，也尊重並維護教練、球員表達言論權利，「2位秉持對比賽環境的高度責任感，表達了對於該場裁判尺度的看法與建議，其出發點皆為希望能保護球員安全，讓球迷欣賞到更高水準的賽事。」

新北國王總經理毛加恩在聲明中強調，「我們理解作為聯盟的一員，遵守相關規範是我們共同維持聯賽良好運作的基礎。球團已積極與聯盟展開溝通，期盼在以保護所有球員安全為最優先的前提下，召集各隊共同討論出更加完善、一致的吹判標準與尺度。」（編輯：張雅淨）1131223

林書豪
林書豪場上濺血質疑裁判標準 遭TPBL罰款5萬TPBL林書豪頭部濺血仍拿13分 國王奪5連勝
萊恩
UBA台師大外籍生辦簽證未歸 教頭對曾信武有期待TPBL洪志善首亮相 國王教頭盼打得更有侵略性
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
27
更多編輯台推薦新聞：