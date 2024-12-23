林書豪批吹判尺度遭罰 球團支持並和聯盟溝通

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（中央社記者黎建忠台北23日電）TPBL新北國王總教練萊恩和球員林書豪因在賽後記者會公開批評吹判尺度，各遭聯盟罰款新台幣5萬元。國王球團今天發聲明支持球員和教練發言，也已循管道和聯盟積極溝通。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王球星林書豪在21日對台北台新戰神的比賽中，被對手打破頭濺血。隨後他在記者會上，和總教練萊恩（Ryan Marchand）公開批評裁判吹判尺度，昨天遭聯盟各處以罰款5萬元。

國王球團今天發聲明表示，支持萊恩與林書豪在記者會上的發言，也尊重並維護教練、球員表達言論權利，「2位秉持對比賽環境的高度責任感，表達了對於該場裁判尺度的看法與建議，其出發點皆為希望能保護球員安全，讓球迷欣賞到更高水準的賽事。」

新北國王總經理毛加恩在聲明中強調，「我們理解作為聯盟的一員，遵守相關規範是我們共同維持聯賽良好運作的基礎。球團已積極與聯盟展開溝通，期盼在以保護所有球員安全為最優先的前提下，召集各隊共同討論出更加完善、一致的吹判標準與尺度。」（編輯：張雅淨）1131223