元坤盃7人制國際大專橄欖球賽 台大一般組3連霸

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（中央社記者黎建忠台北29日電）第5屆元坤盃7人制國際橄欖球邀請賽今天在台北市立田徑場落幕，台灣大學靠著靈活的傳導，決賽以27比5擊敗韓國首爾大學，完成一般組3連霸；公開組則由日本拓殖大學奪冠。

以預賽分組第2晉級的台大，4強賽面對名古屋大學上半場以5比19落後，不過下半場進攻屢屢突襲得手，以22比19上演大逆轉晉級決賽。

士氣大振的台大，在冠軍戰半場結束和首爾大學戰成5比5平手，下半場台大攻勢一發不可收拾，隊長林頎衡、來台念研究所的日本球員宮崎雄輔、曹立品等人先後達陣，以22比0攻勢打得首爾大學潰不成軍，最終以27比5笑擁3連霸冠軍獎盃。

台大總教練林威名表示：「我們雖在一般組，但去年和今年來的國外球隊一個比一個強，賽前我告訴選手不用怕，我們有體能上的優勢，拖也要拖垮他們，很開心球員能徹底執行戰術。」

賽事創辦人、義大醫院院長杜元坤直呼，這次國內球隊打得很拚，還好台大將一般組冠軍獎盃留在國內。明年預計會邀請紐西蘭奧克蘭大學參加，讓選手們感受一下不同於日韓的球風。

公開組方面，日本拓殖大學以17比10擊敗關西大學，連續2屆奪冠；地主球隊當中，台北市立大學首度闖進4強，但先後不敵拓殖大學、關西大學，最終獲得第4名。

北市大教練翁晨浩表示，球隊在企業聯賽後選手們都在休養階段，只有1次練習，所以全隊的體能都還沒有調整過來，所以能夠晉級4強已算不容易。（編輯：管中維）1131229