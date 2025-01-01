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新年首戰開胡 TPBL國王林書豪：調整防守奏效

2025/1/1 20:33（1/1 20:46 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日對上新北中信特攻隊，下半場改變防守策略奏效，如願逆轉拿勝，球星林書豪（右）賽後受訪肯定全隊努力。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年1月1日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日對上新北中信特攻隊，下半場改變防守策略奏效，如願逆轉拿勝，球星林書豪（右）賽後受訪肯定全隊努力。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年1月1日
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（中央社記者黎建忠台北1日電）TPBL新北國王今天元旦假期在下半場逆轉戰局，以96比79擊敗新北中信特攻；當家球星林書豪表示，全都因為調整了防守才有辦法獲勝。

這場新北內戰，特攻上半場拿下57分，但下半場在國王嚴密防守下，僅拿到22分，只能看著國王在元旦笑著離去。

林書豪賽後受訪時表示，上半場和之前的比賽一樣，防守做得很不好，「下半場我們調整了防守方式和心態，總教練也要求我們用全場包夾，不管有多累，大家都要壓迫上去。」

談到隊友的貢獻，林書豪也特別盛讚老大哥林金榜和射手簡祐哲。林書豪提到：「他們2人上場都貢獻了很大的防守能量，足以改變整個比賽節奏，讓我們回到贏球的道路上。」

國王除了收下勝利外，陣中老將呂政儒也在今天執行完禁賽12場的懲處，只不過因為腳傷還未能上場。

林書豪指出，剛回到台灣職籃加入鋼鐵人的時候，呂政儒就是球隊隊長，「當時就對他的印象非常深刻，來到國王之後，雖然他還不能出賽，但每次比賽半場開會時，政儒都會講一些很有經驗的東西，只要他在的時候都會有正面影響力，我很多時候也都會跟他請教問題。」（編輯：陳政偉）1140101

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