台鋼雄鷹迎接新賽季 公布年度口號「翅膀硬了！！」

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）迎接新的一年，中職台鋼雄鷹隊今天公布年度新口號「翅膀硬了！！」，2個驚嘆號象徵台鋼雄鷹在隊史第2年一軍賽季展開翅膀盡情翱翔，年輕球隊在一軍舞台展現拚勁、發揮潛力。

中職新軍台鋼雄鷹隊經過去年「雄鷹元年」一軍賽季，以及世界12強棒球賽、冬季聯盟、澳洲棒球聯盟等季後國際賽事磨練，逐漸成長茁壯。

雄鷹今天公布年度口號「翅膀硬了！！」主視覺上2個驚嘆號，象徵台鋼雄鷹在隊史第2年一軍賽季將展翅盡情翱翔，年輕球隊在一軍舞台展現拚勁、發揮潛力，帶來無限驚奇。英文副標則為「IM（鷹）PROVE」代表今年要精進優勢、改善缺失，讓球迷看到台鋼雄鷹在第2年賽季的成長與進步。

雄鷹球團表示，今年期許年輕的小鷹雄們羽翼漸豐、翅膀長硬，並在中生代及資深選手帶領下，隊史第2年一軍賽季展現更強大企圖心以及鋼鐵意志，遇到任何挑戰繼續抱持永不放棄的信心，朝更高、更遠大目標前進。（編輯：張雅淨）1140102