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鴻海台灣女子高球賽2/27開打 總獎金近5000萬

2025/1/3 15:44
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）今天宣布，鴻海台灣女子高爾夫錦標賽2月27日開打，總獎金為台巡新高的150萬美元（約新台幣4950萬元），前世界球后申智愛也將來台參賽。

由TLPGA與鴻海科技集團聯手打造的鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，今年邁入第2屆，賽事將於2月27日至3月2日進行，連續2年在東方高爾夫俱樂部舉行。

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主辦單位發布新聞稿表示，延續2024年的高積分、高獎金、高選手強度「3高」特色，今年為鼓勵選手有好表現，增加賽事強度與積分，鴻海將總獎金一口氣提升至150萬美元（約新台幣4950萬元），超越去年的百萬美元紀錄，媲美美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）規格。

主辦單位指出，賽事自開放全球選手報名後，已吸引上百名國外好手參戰，最終參賽名單將於1月17日公布，目前參賽選手包括台灣的吳佳晏、侯羽桑，前世界球后申智愛等人，這也是這名韓國名將睽違7年後再次來台。（編輯：龍柏安）1140103

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