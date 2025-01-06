蔡其昌續爭取新球季大巨蛋場次 強調平均分配

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職今年新球季將於3月29日開打，目前台北大巨蛋場次35場，不過中職會長蔡其昌表示，會再繼續和遠雄公司協調，他強調，如果是聯盟要到的場次，各球團一定會平均分配。

中職去年在台北大巨蛋的效益非常顯著，根據先前公布資訊，今年球季台北大巨蛋例行賽場次目前有35場。不過中職會長蔡其昌表示，「其實還遠不夠球團需要，近期我會約遠雄公司的相關主事者，再繼續跟他們協調，主要的協調方向是，如果他們原本想保留給活動使用，但沒有活動的就先給我們。」

不過，有些球團認為今年的大巨蛋場次分配不均，蔡其昌說明，「聯盟部分一定是合理、公平地分配，如果無法整除就一定用抽的。」蔡其昌指出，例如台北市政府會直接給味全龍，「對市長來講味全龍是台北市球隊，遠雄公司自己也有票房考量，多釋出的場次就會私下給中信兄弟。」

蔡其昌提到，「所以才會出現有些球團覺得為什麼有些隊伍好像場次比較多，但聯盟要到的一定是公平分配，不會考量票房問題。」至於開幕戰由中信兄弟迎戰統一7-ELEVEn獅隊，蔡其昌說：「開幕戰一定在大巨蛋。」

之前中職已經公布過今年球季賽程，不過場地安排尚未出爐，對此，蔡其昌表示，應該近期就可以公布。至於台南的亞太成棒主球場，蔡其昌認為至少上半季應該不太可能，「因為連地方政府都還沒驗收，政府驗收完成，聯盟才會再驗收。」（編輯：李亨山）1140106