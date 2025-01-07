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TPBL雲豹高錦瑋21.1分、5.9助攻 獲選單月MVP

2025/1/7 18:17
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（中央社記者黎建忠台北7日電）TPBL桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋以平均21.1分、5.9助攻，順利獲選今天公布2024-25賽季的12月份MVP，而最佳外援則由新北國王的沃許本拿下。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹目前以6勝7敗的戰績和台北台新戰神相同，不過比較對戰後暫居第5，近來更拉出一波3連勝小高潮。

其中後場指揮官高錦瑋，在去年12月出賽8場，平均繳出21.1分、5.9助攻、4.6籃板、2.3抄截，效率值高達20.8，攻守數據甚至不輸聯盟洋將，讓他順利擊敗新北國王的林書豪、李愷諺等人，成功獲選單月MVP。

本季雲豹在原本明星後衛蔣淯安離隊後，後場戰力就備受質疑，不過職業2年級生高錦瑋卻用數據讓外界閉嘴，他在去年12月22日對戰新北中信特攻的比賽中，繳出15分、8助攻、7籃板的全能數據，也率隊大勝對手。

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至於國王洋將沃許本（Jason Colin Washburn），靠著強勢的籃下對抗，並以不懈的拚勁，帶領球隊在去年12月取得4場勝利。

沃許本去年12月出賽5場，平均貢獻21.6分、11.2籃板、1.2阻攻和1抄截，並以效率值28.2位列所有外援中最高，成功擊敗高雄全家海神洋將艾德（Edgaras Zelionis），順利獲選單月最佳外援。（編輯：張雅淨）1140107

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