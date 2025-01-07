TPBL夢想家啦啦隊干擾罰球惹議 球團致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北7日電）TPBL福爾摩沙夢想家4日對戰雲豹，所屬啦啦隊Formosa Sexy在雲豹後衛高錦瑋罰球時進行唱歌干擾，沒想到歌詞不當引發外界熱議，夢想家球團今天發布聲明表達歉意。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家4日主場面對台啤永豐雲豹，第4節處於落後情況下，在後衛高錦瑋執行罰球時，夢想家所屬啦啦隊Formosa Sexy自發性以唱歌方式干擾，內容提及「單親媽媽」等詞語。而高錦瑋從小接受家扶中心幫助，靠著自身努力打拚到職籃的勵志故事，卻被輕蔑消遣，立刻引發外界怒火。

對此夢想家球團今天發表聲明致歉，「女孩對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不佳，深感抱歉。」

透過 Google News 追蹤中央社

夢想家球團表示，女孩已深刻反省，未來將更加留意自身言行舉止，嚴謹自律，球團也會更加嚴格進行督導之責，給予女孩更多教育訓練並加強管理，「懇請各位球迷朋友給予女孩改進的機會，再次感謝各位球迷朋友的指教與建議。」

值得一提的是，高錦瑋去年12月表現搶眼，平均攻下21.1分、5.9助攻，外帶4.6籃板、2.3抄截，攻守數據甚至不輸洋將，幫助他技壓新北國王的林書豪、李愷諺等人，摘下TPBL單月最有價值球員（MVP）。（編輯：張雅淨）1140107